Nasce la Giornata Regionale per i Colli Veneti: a promuoverla il consigliere vicentino Zecchinato

Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico, oltreché una ricchezza fatta di piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri e tradizioni popolari.

Con questa volontà è nata la Giornata Regionale per i Colli Veneti, primo firmatario il Consigliere regionale Marco Zecchinato. Il progetto è attuato dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto. Una collaborazione, quella con le pro loco, che evidenzia ancora una volta il prezioso e fondamentale legame con il territorio.

La Giornata Regionale per i Colli Veneti, che verrà celebrata annualmente la prima domenica di Primavera, nasce infatti con lo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle Colline venete, dei loro paesaggi, della loro biodiversità ma anche della particolare dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina. L’ambiente collinare del Veneto è una preziosa riserva di biodiversità, un ecosistema di cui sono parte integrante le tradizioni culturali e i saperi locali che da sempre contribuiscono alla tutela di cultura, paesaggio, risorse e prodotti di questi territori secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile.

La prima Giornata Regionale dei Colli Veneti sarà celebrata il 27 marzo 2022 ma molti sono gli eventi che la anticiperanno: il programma si aprirà con 8 incontri aperti al pubblico che, dal 3 al 16 dicembre, si svolgeranno in altrettante località della regione per illustrare alla cittadinanza il progetto, le finalità e le caratteristiche delle aree di promozione.

Un percorso che coinvolgerà anche la provincia di Vicenza, con un incontro dedicato alla cittadinanza che si svolgerà sabato 11 dicembre alle ore 10.00 presso la Sala Multimediale di Palazzo Baggio a Marostica (VI). Un appuntamento di particolare importanza, che sarà introdotto dai padroni di casa e dal saluto delle autorità presenti: Matteo Mozzo, Sindaco di Marostica; Maurizio Carlesso, Presidente UNPLI Vicenza; Simone Bucco, Presidente Pro Loco Marostica; Manuel Benetti, Presidente Consorzio Pro Loco Medio Astico; Nicola Finco, Consigliere Regione del Veneto e Leonardo De Marzo, Delegato al Turismo della Provincia di Vicenza.

Sarà presente anche il promotore della legge, il Consigliere Regionale Marco Zecchinato, che si occuperà di presentare la legge regionale per la promozione dei Colli Veneti.

Ad arricchire gli interventi degli attori del territorio, esperti e appassionati di storia, cultura ed enogastronomia che presenteranno al meglio le loro attività in ottica di valorizzazione dei Colli: Teresa Dardo e Stefano Lovat,di AVVI Studio Associato; Fietta Valentina, Consulente in progettazione Europea e Vicesindaco di Mussolente; Nicolas Cazzola, Presidente OGD Pedemontana Veneta e Colli; Michele Ferretto, Presidente Cooperativa Biosphaera.

I posti sono limitati, è perciò necessaria la prenotazione a info@prolocovicentine.it

Nell’incontro verranno illustrate le finalità del progetto, le opportunità che si apriranno per i territori interessati e i numerosi eventi che porteranno fino alla celebrazione della prima Giornata Regionale dei Colli Veneti.

È nata, inoltre, la Community ufficiale dei Colli Veneti, gruppo Facebook (facebook.com/groups/colliveneti) con lo scopo di vivere e condividere scatti, pensieri ed emozioni del territorio collinare veneto. L’invito è di iscriversi al gruppo e condividere le proprie foto e i propri video dei Colli corredandoli dell’hashtag ufficiale #colliveneti per creare un vero senso di comunità.

Infine, per gli amanti delle Colline venete e della fotografia, ci sarà la possibilità di divertirsi con Colli Veneti in un Click, contest fotografico dedicato al territorio dei Colli Veneti per promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli.