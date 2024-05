In azienda dietologo e nutrizionista per il benessere psico-fisico del personale

In coerenza con la trasformazione in Società Benefit, ovvero quel modello aziendale che integra gli obiettivi di profitto con la missione di esercitare un impatto sociale e ambientale positivo, Crocco ha attivato un progetto dedicato al benessere psico-fisico del personale in partnership con Tack TMI Italy, società di formazione di Gi Group Holding presente in oltre 55 Paesi nel mondo.

Il progetto coinvolge attivamente 250 dipendenti e prevede due sessioni principali: la prima è coordinata da Pier Paolo Pavan, specialista in Dietologia e Scienze dell’alimentazione e Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’AULSS 8 Berica-Vicenza.

L’obiettivo è sensibilizzare i dipendenti sull’importanza di una sana alimentazione per la promozione della salute e la prevenzione di malattie, migliorando così la qualità della vita sia in ambito lavorativo che personale.

La seconda sessione, invece, è condotta dalle chinesiologhe specializzate in attività motoria preventiva e adattata e qualificate formatrici sulla sicurezza, Chiara Rasotto e Gerarda Soren. Il percorso si concentra sulla salute del corpo, fornendo informazioni sulle malattie muscolo-scheletriche lavoro-correlate, suggerimenti per migliorare la propria postura e prevenire il sovraccarico biomeccanico, oltre a esercizi specifici per il benessere dell’apparato locomotore.

Vengono proposte due tipologie di esercizi: una da svolgere a casa, dopo il lavoro, da eseguire prevalentemente in posizione supina e l’altra con esercizi rapidi e semplici da eseguire in ufficio, sia in posizione eretta che seduta, per interrompere le posture fisse e alleviare le tensioni.

L’iniziativa mira a creare un ambiente di lavoro ottimale, promuovendo un clima aziendale positivo, il senso di appartenenza e l’entusiasmo nei gruppi di lavoro. Questo approccio integrato è volto a migliorare le performance aziendali, aumentare l’attrattività dell’azienda sul mercato del lavoro (retention ed employer branding) e costruire sostenibilità sociale.

Questo programma, integrato nella formazione obbligatoria e sviluppato per procedere gradualmente, è progettato per coinvolgere le persone dell’azienda, ponendosi come un primo passo cruciale verso l’integrazione totale della sostenibilità nel DNA aziendale.

L’obiettivo è di creare un ambiente lavorativo in cui le persone si sentano bene, contribuendo attivamente al successo e alla crescita sostenibile dell’azienda.