Naclerio (Rucco Sindaco): “Da un lato la nostra Giunta di centrodestra civica che protegge i cittadini. Dall’altro Possamai-PD che li abbandona alla criminalità”

“Oggi leggiamo i giornali e abbiamo ancora più chiara l’alternativa che ha Vicenza. Da un lato la nostra scelta come Giunta Rucco di centrodestra civica di proteggere i cittadini. Dall’altro il modello Possamai-PD per abbandonarli alla criminalità”. È questa l’analisi con cui tira le somme sulla questione sicurezza il consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio, dopo il bilancio presentato dal Sindaco Francesco Rucco e condiviso con lui e le reazioni del candidato del PD. “Nella vita come in politica le persone apprezzano la trasparenza e quello che si legge oggi nelle parole di Possamai, ricandidato del PD dopo la sua candidatura a sindaco di 5 anni fa da consigliere delegato partecipe dei fallimenti della sua Giunta PD rende chiaro perché la gente di Vicenza non si fidi del PD. Ieri con il Sindaco Rucco si è fatto un punto dicendo solo cose vere e oggettive fatte dall’amministrazione e presentando anche dati che non sono la favola dell’amministrazione ma dati certificati dal Sole 24 ore, che non ci risulta essere parte della nostra Giunta di centrodestra. Il ricandidato del PD Possamai è evidentemente talmente disperato da provare a gettare fango anche sul giornale di Confindustria e sui dati oggettivi che certificano il lavoro della Giunta Rucco, che io ho seguito come consigliere delegato alla sicurezza. Ne saranno felici di questo insulto tutti gli imprenditori vicentini che sono un poco proprietari del Sole 24 ore infangato da Possamai e dal PD. Però da questa reazione scomposta almeno abbiamo ancora più chiaro perché i vicentini hanno davanti una chiarissima alternativa. Da un lato chi come noi con la nostra Giunta e con la nostra maggioranza del centrodestra civico in questi 5 anni abbiamo dimostrato la chiara scelta di mettere in testa alle priorità la protezione dei cittadini, fermo restando che i limiti della nostra azione la detta lo Stato e che certo molto ancora faremo e stiamo facendo. Dall’altro lato ci sono i dati e le evidenze su cosa era il modello del PD e di Possamai che aveva an centro l’abbandono dei cittadini alla criminalità, in nome dell’integrazione e del lasciar fare a ognuno quello che voleva, senza interessarsi della sicurezza dei vicentini. Quel modello che del resto abbiamo visto anche in una loro città modello come Milano dove si lasciano andare in giro criminali che accoltellano 6 persone innocenti per strada poche settimane fa. Del resto se Possamai e il PD hanno portato Vicenza tra le 20 città più insicure d’Italia e noi l’abbiamo fatta risalire di 21 posizioni come città più sicura i due modelli e, come dice Possamai, le due responsabilità sono chiarissime. Certo lo certifica anche il Sole 24 ore che Possamai considera un pericoloso giornale di destra come considera inaffidabili forse anche gli imprenditori che ne sono proprietari. Ce ne faremo una ragione. Come ci faremo una ragione del fatto che Possamai e il Pd considerino inaffidabili e faziosa tutta l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (tutti i sindaci italiani) che hanno dato due anni fa a Vicenza il premio come una delle migliori città per le azioni sulla sicurezza urbana. Possamai e il PD il Presidente dell’ANCI e tutta la sua associazione, come il Sole 24 ore sono pericolosamente faziosi e raccontano la favola della Giunta Rucco. Un esempio di quando rispetti tutti i sindaci italiani il candidato del PD. Complimenti!”