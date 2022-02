Morto sul lavoro a Marghera: cinque iscritti nel registro degli indagati

Sono cinque le persone iscritte dalla Procura di Venezia sul registro degli indagati in relazione all’incidente sul lavoro in un’azienda di Fusina nel Veneziano. Due giorni fa qui ha perso la vita Francesco Gallo, 48 anni, operaio siciliano di Gela che prestava servizio per una ditta di costruzioni meccaniche. L’operaio è deceduto dopo essere caduto da un ballatoio a un’altezza di circa 5 metri da terra. L’ipotesi d’accusa è di omicidio colposo per alcune falle nella sicurezza interna. I cinque indagati sono stati convocati per questa mattina al Palazzo di giustizia di Venezia.