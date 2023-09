Montecchio Maggiore inaugura le prime colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Montecchio Maggiore abbraccia la mobilità sostenibile e inaugura le prime due colonnine, su un totale di nove previste, per la ricarica dei veicoli elettrici. Dalla mattina di giovedì 21 settembre sarà possibile posteggiare e collegare alla corrente i mezzi nelle postazioni realizzate nel Largo Boschetti e in Piazza Carli. Ogni dispositivo dispone di una doppia presa di ricarica da 22 kW per alimentare contemporaneamente due auto che potranno essere parcheggiate nelle piazzole di sosta appositamente realizzate e con la segnaletica dedicata.

«A causa di una serie di lungaggini burocratiche e legate alla pandemia abbiamo dovuto attendere del tempo, ma finalmente siamo riusciti ad arrivare a questo primo traguardo e a mettere a disposizione dei cittadini due punti di ricarica in aree centrali della città», dichiara il Vicesindaco, oltre che Assessore alla Programmazione ed interventi in campo energetico e alle Politiche per l’innovazione tecnologica e “Smart city”, Claudio Meggiolaro.

All’inizio di ottobre verrà attivata una terza colonnina in via Bruschi, nei pressi della piscina comunale, già installata e in attesa che venga effettuato l’allacciamento del contatore da parte di E-distribuzione. Sono state ultimate anche le opere di predisposizione per i dispositivi posizionati in Piazza San Paolo, Piazzale Collodi, Piazzale Don Milani, nella zona San Vitale e in Via Del Vigo.

«Otto colonnine, a cui se ne aggiungerà una nona a ricarica “fast” davanti al museo Zannato, collocate in punti strategici della città, vicini a strutture di rilevanza pubblica, come le scuole, l’ospedale o la stazione Svt, e luoghi frequentati dalla comunità», aggiunge Meggiolaro. «Invitiamo E-distribuzione a intervenire al più presto per collegare i dispositivi di ricarica alla rete elettrica. Il nostro obiettivo è di renderli tutti attivi entro la fine del 2023».

La realizzazione del progetto è affidata ad Agsm Aim Smart Solutions che ha ricevuto dal Comune di Montecchio Maggiore la concessione gratuita delle aree a parcheggio per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica, a fronte dell’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

«Considero l’attivazione di queste due prime colonnine un’azione fondamentale per promuovere e concretizzare anche nella nostra città il concetto di mobilità sostenibile», evidenzia il Sindaco Gianfranco Trapula.