Montebello e Gambellara: lavori in corso per il potenziamento e l’estensione della rete idrica

Medio Chiampo spa ha dato avvio ai lavori di efficientamento del tratto di rete idrica che da Vasca Cecchin serve parte del comune di Montebello Vicentino e del comune di Gambellara.

In particolare i lavori riguardano la posa di 1.500 m di condotta in polietilene, di cui 600 metri a Selva di Montebello Vicentino per il potenziamento della linea in località Cecchin e Alla Guarda, e 900 metri a Gambellara per l’estensione della rete in località Cavalloni.

Il progetto comprende anche il rifacimento dell’uscita della tubazione da vasca Cecchin e degli allacci delle utenze già collegate, oltre alla realizzazione degli allacci per il nuovo tratto in località Cavalloni.

Il costo dell’intervento è di 90.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di giugno, compatibilmente con le condizioni climatiche.

L’opera permetterà il miglioramento delle prestazioni del sistema idrico, in particolare durante i mesi estivi quando il fabbisogno idrico è maggiore.

“Gli investimenti per un progressivo ammodernamento delle reti sono necessari sia per il contenimento delle perdite sia per garantire un servizio sempre più adeguato alle esigenze degli utenti – spiega il presidente di Medio Chiampo Giuseppe Castaman -. Non basta però prendersi cura delle infrastrutture idriche, ma è sempre più importante considerare il sistema delle reti. A questo proposito, l’intervento in corso è un significativo esempio di interconnessione della rete tra il comune di Montebello e quello di Gambellara. Ragionare in ottica sovracomunale è fondamentale se si vuole ottimizzare la gestione della risorsa idrica, sia che si faccia riferimento alla quantità dell’acqua o alla sua qualità”.