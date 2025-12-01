Meloni critica l’Università di Bologna: “Errore grave negare il corso di filosofia ai cadetti dell’Esercito”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene con toni duri sulla decisione del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di non attivare un percorso di studi rivolto ai giovani ufficiali dell’Esercito Italiano, in formazione presso l’Accademia di Modena.

Per Meloni, si tratta di “una scelta incomprensibile e gravemente sbagliata”, che va oltre il merito accademico e rischia di minare i principi stessi dell’autonomia universitaria. L’Ateneo, afferma, “ha il dovere di accogliere ogni percorso di elevazione culturale, restando estraneo a pregiudizi ideologici”, mentre il rifiuto “mette in discussione il ruolo delle Forze Armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica”.

La presidente del Consiglio sottolinea inoltre il valore strategico di una formazione che integri competenze tecniche e discipline umanistiche: “Preparare gli ufficiali anche sul piano culturale significa dotarli di strumenti di analisi e visione necessari ad affrontare contesti internazionali complessi”.

Meloni ribadisce il sostegno “pieno e incondizionato” del Governo all’Esercito e all’insieme delle Forze Armate, condannando “ogni tentativo di isolare o delegittimare un dialogo istituzionale fondamentale per l’interesse nazionale”.