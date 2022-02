Manager vicentino di 45 anni muore in montagna

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Tragica scomparsa di un manager vicentino sabato a Bressanone in Alto Adige. Ha perso la vita, a causa di uno scompenso cardiaco Miguel Geremia, 45enne di Rossano Veneto, Ceo della Spic di Castelfranco Veneto. Geremia era residente a Rossano Veneto (Vicenza). Il malore mentre si trovava in montagna per festeggiare il compleanno della compagna. Stava facendo una ciaspolata con amici quando si è accasciato a terra ed è spirato. Inutili i soccorsi dei sanitari accorsi sul posto.