Maltempo a Valdagno: solidarietà dalla politica (Giovine, Luisetto, Rucco, Sbrollini, Formaggio)

Nella foto il consigliere regionale Joe Formaggio

Silvio Giovine (Fdi)

“Le immagini e le notizie che arrivano da Valdagno sono sconvolgenti. Il crollo del ponte e la scomparsa di padre e figlio, che stavano offrendo il loro aiuto alla Protezione Civile prima di essere inghiottiti da una voragine, raccontano la gravità e la drammaticità di quanto accaduto questa notte. A tutta la comunità di Valdagno e di tutti i comuni travolti dalle precipitazioni la nostra solidarietà più sincera. Ai familiari dei dispersi una preghiera in questi terribili momenti.

L’intera Valle dell’Agno è stata colpita da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità: il fiume Agno ha raggiunto livelli record, rendendo necessari interventi continui da parte delle autorità. Ringrazio tutti gli operatori impegnati in queste ore – Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, volontari – che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini.

Siamo di fronte a eventi meteorologici sempre più improvvisi e violenti: serve un impegno costante e condiviso da parte di tutte le istituzioni per tutelare il territorio e proteggere le nostre comunità.”Così in una nota stampa il deputato vicentino e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

Francesco Rucco (FdI)

«Quanto accaduto a Valdagno ci colpisce nel profondo. Un ponte crollato, un’auto inghiottita da una voragine, e due persone – padre e figlio – disperse mentre aiutavano la Protezione Civile. Una tragedia che ci ricorda quanto siano violenti e imprevedibili gli eventi estremi che stanno colpendo il nostro territorio. Alla comunità valdagnese, ai familiari dei dispersi, va la mia più sincera e partecipe vicinanza.

Esprimo la mia piena solidarietà anche ai cittadini di Trissino e Castelgomberto, duramente colpiti nel pomeriggio di ieri, e a tutto l’Alto Vicentino, dove il fiume Agno ha raggiunto livelli record.

Anche Vicenza, questa notte, ha rischiato molto. Dopo la mezzanotte si è temuto il peggio, ma il bacino di laminazione di Caldogno ha fatto la differenza, contenendo la piena e scongiurando conseguenze ben più gravi per la città. È la conferma, ancora una volta, che le grandi opere non sono un investimento ideologico sul cambiamento climatico – come spesso viene presentato da certa sinistra – ma una scelta concreta, responsabile, al servizio della sicurezza dei cittadini.

Dobbiamo continuare a credere in questa visione: infrastrutture solide, scelte lungimiranti e interventi strutturali sono l’unica risposta seria per proteggere le persone e i territori da fenomeni che saranno, purtroppo, sempre più frequenti.» Così il già Presidente della Provincia ed esponente di Fratelli d’Italia, Francesco Rucco.

Chiara Luisetto (PD)

“La tragedia di Valdagno è la rappresentazione più sconvolgente di un territorio veneto fragile dal punto di vista idrogeologico, purtroppo flagellato ripetutamente nel tempo e che necessita di ulteriori investimenti per realizzare nuove opere di difesa. Il dolore è grande e alla famiglia delle vittime va la nostra vicinanza più sentita. Così come a tutte le comunità che sono state investite da questa ondata di maltempo, in particolare a quelle della vallata dell’Agno. Un grande ringraziamento va inoltre a chi si è prodigato in queste ore difficili nelle operazioni di soccorso alle persone e di messa in sicurezza del territorio”. Così la consigliera regionale vicentina del Partito Democratico, Chiara Luisetto che aggiunge: “C’è la necessità di un’accelerazione in termini di intervento, di politiche più decise, che sbarrino ogni spazio a negazionismi e minimizzazioni sugli evidenti impatti dei cambiamenti climatici”.

Daniela Sbrollini (Italia Viva)

“Esprimo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia del torrente Agno, e vicinanza a quanti stanno subendo le conseguenze delle alluvioni. Un disastro che colpisce l’intera comunità di Vicenza. Vicinanza alla comunità valdagnese e ringraziamento a quanti si stanno adoperando in questo ore difficili a salvare vite e aiutare le persone in difficoltà. Garantisco pieno sostegno al Sindaco di Valdagno e mi metto a sua disposizione in queste ore drammatiche. “

Lo dice la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini.

Joe Formaggio (FdI)

In queste ore, il territorio vicentino sta affrontando gravi disagi a causa di un maltempo intenso e persistente che ha provocato allagamenti, smottamenti, tombini divelti e interruzioni di energia elettrica, soprattutto nell’area Ovest della provincia e nel Valdagno. Le condizioni meteorologiche eccezionali, con precipitazioni abbondanti e temporali autorigeneranti, stanno mettendo a dura prova la sicurezza e la viabilità delle comunità locali.

“Esprimo la mia piena solidarietà a tutte le famiglie e ai sindaci che stanno fronteggiando questa emergenza – dichiara Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. La Regione Veneto ha già attivato tutte le risorse necessarie per supportare i territori colpiti, coordinando Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari per interventi tempestivi e mirati. È fondamentale che tutti collaborino con responsabilità, limitando gli spostamenti e segnalando tempestivamente ogni necessità.”

In merito al crollo del ponte dei Nori a Valdagno, evento drammatico che ha aperto una voragine sulla sede stradale bloccando la viabilità e causando la perdita di due vite umane, Formaggio sottolinea:

“Il crollo del ponte rappresenta una ferita profonda per la comunità di Valdagno e un segnale chiaro della fragilità del nostro territorio di fronte a eventi climatici estremi. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime, alle quali va tutto il mio pensiero in questo momento di grande dolore.”

Alle ore 10 di oggi, il consigliere Formaggio ha effettuato un sopralluogo proprio al ponte dei Nori, insieme ai tecnici della Protezione Civile, del Genio Civile e dell’ente regionale per il monitoraggio dei ponti, per una prima valutazione dei danni e delle misure urgenti da adottare. Formaggio ha partecipato all’ispezione in qualità di segretario della II Commissione consiliare “Ambiente e Territorio” del Consiglio Regionale del Veneto.

“Il maltempo ha evidenziato ancora una volta la fragilità idrogeologica del nostro territorio, e per questo ribadisco l’urgenza di investimenti concreti per la messa in sicurezza e la prevenzione futura. La Regione è al fianco dei sindaci e delle comunità, e non lasceremo nessuno solo in questo momento difficile.”