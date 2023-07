MALO – Fugge dopo un incidente e dice poi che l’auto gli è stata rubata: denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Malo sono intervenuti in via Trento per un incidente

stradale con feriti in cui uno dei protagonisti si era dileguato, senza prestare assistenza all’altro

utente coinvolto.

Le immediate ricerche hanno consentito agli operanti di individuare, ad una distanza di circa 2 km da

luogo dell’evento, l’autovettura che si era dileguata, una Volkswagen Golf di colore nero che era

stata abbandonata, regolarmente chiusa. Il mezzo si presentava visibilmente danneggiato nella parte

anteriore e fiancata destra, come conseguenza del sinistro. Quella stessa notte, il proprietario del

mezzo, raggiunto dai militari presso la propria abitazione, ha negato ogni addebito riferendo che il

mezzo gli era stato asportato, circostanza questa che veniva anche formalizzata nei giorni successivi

con la presentazione di una denuncia di furto. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di

raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza in capo al proprietario del mezzo che veniva deferito in

stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per le ipotesi di reato di omissione di

soccorso, lesioni personali colpose e simulazione di reato, nonché sanzionato in via amministrativa

per varie al Codice della Strada, con il ritiro della patente di guida