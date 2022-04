MALO – Dà fuoco a delle ramaglie mentre è ai domiciliari: denunciato

Un cittadino di Malo, lo scorso 27 marzo, ha accidentalmente provocato un incendio nel bosco nei pressi di via Livergon, fatto per cui è ora indagato per incendio colposo, è stato deferito dai Carabinieri della stazione di Malo per evasione. L’uomo era infatti ai domiciliari per peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Nella fattispecie, si era recato in una sua pertinenza per dar fuoco, perdendone poi il controllo, a delle ramaglie: la zona, pur essendo di proprietà, non rientrava esplicitamente nei luoghi dove lo stesso possa recarsi mentre è sottoposto alla misura cautelare e, pertanto, è stato segnalato alla Procura di Vicenza.