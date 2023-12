Magazzino edile in fiamme nella notte (FOTO)

Alle 6, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Via Don Peruzzi, a Rosà per un incendio divampato durante la notte all’interno di un magazzino edile: nessuna persona è rimasta coinvolta.

La scoperta dell’incendio da parte del proprietario, che questa mattina recandosi sulla struttura ha trovato l’incendio ancora in corso.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento del tutto le fiamme quasi in fase di esaurimento.

Bruciato un furgone cassonato un altro danneggiato insieme a un camion, oltre ad altre attrezzature tecniche e materiale per la realizzazione di massetti e sottofondi per edifici.

Danneggiata parte della struttura del magazzino al momento inagibile. Ingenti i danni.

Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento, sopralluogo e bonifica sono terminate alle 11:00 circa.