L’Under 16 della Dinamo Kiev gioca a Vicenza, nel segno della pace

“I nostri ragazzi hanno vissuto momenti difficili a causa dell’invasione e dei bombardamenti, ma il nostro club ci ha aiutato portando tutti al sicuro, fuori dal nostro Paese. Speriamo che molto presto possa tornare la pace”.Così l’allenatore della Dinamo Kiev under 16 Pavlo Cherednichenko: la squadra si fermerà nel Vicentino sino a domenica prossima. I giovani calciatori sono arrivati nella tarda serata di domenica in pullman da Budapest.

La squadra ucraina è composta da 22 giocatori della classe 2006 e disputerà tre amichevoli contro pari età in città e in provincia. Ieri pomeriggio la comitiva è stata accolta e presentata allo stadio Menti, dove è stata scattata anche una foto ricordo sul terreno di gioco. Ad accogliere il gruppo ucraino, guidato dal direttore Oleksandr Ishchenko, dall’allenatore Pavlo Cherednichenke e dall’addetto stampa Andrii Shakhov, sono stati i dirigenti e i tecnici delle giovanili del L.R. Vicenza, oltre al sindaco, Francesco Rucco, e il suo vice Matteo Celebron. Presenti anche i vertici del Consorzio turistico Vicenza E’, che venerdì accompagnerà la comitiva ad una visita nel centro storico della città.

“Vi ringraziamo di cuore per questa calorosa accoglienza – le parole del direttore Ishchenko – è un onore per noi essere in un club che ha regalato al calcio mondiale due calciatori importantissimi come Paolo Rossi e Roberto Baggio. La situazione in Ucraina è molto difficile ma noi siamo fiduciosi e speriamo che questo conflitto possa finire presto”.

Confida che la stessa squadra “cercherà di fare qualsiasi cosa affinché ci possa essere un futuro per il nostro Paese, perché il futuro sono i nostri e i vostri figli”. A parlare anche un giocatore della squadra, il portiere Viacheslav Surkis, che ha detto anche a nome dei suoi compagni di squadra: “mi aggiungo ai ringraziamenti e per questa possibilità che ci viene data, speriamo di poter riuscire a tornare a casa il più presto possibile”. (ANSA).