LONIGO – A fuoco rimessa agricola nella notte

La notte scorsa, alle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fossalunga a Lonigo per l’incendio di una struttura esterna di ricovero mezzi agricoli all’interno di un’azienda agricola: bruciato un trattore e altre attrezzature. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con 7 operatori, hanno spento le fiamme del mezzo agricolo e delle apparecchiature a servizio dell’impianto fotovoltaico. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo l’alba.