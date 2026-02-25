LOKI, IL CANE CHE SALVA LINDA! ECCO GLI ANGELI A QUATTRO ZAMPE ADDESTRATI PER L’ALLERTA MEDICA

Avviata una raccolta fondi per aiutare il piccolo G. di 8 anni. Nell’articolo il link per donare.

C’è chi lo chiama cane, ma per Linda Loki è molto di più: è un compagno inseparabile, un supporto costante, un vero e proprio presidio di sicurezza. Loki è un cane da allerta medica, addestrato per avvisare in anticipo quando la sua padrona sta per avere un malore. Non solo la affianca nella vita quotidiana, ma la segue ovunque: in treno, in aereo, all’università, perché Linda non può spostarsi da sola in totale sicurezza.

I cani da assistenza medica sono animali appositamente formati per supportare persone con disabilità fisiche, sensoriali o patologie croniche, migliorandone autonomia, autostima e qualità della vita. Grazie a un addestramento altamente specifico, possono rilevare crisi glicemiche o epilettiche, segnalare reazioni allergiche imminenti e intervenire in caso di difficoltà legate a diverse forme di disabilità. La loro presenza permette ai proprietari di svolgere attività quotidiane che altrimenti sarebbero complesse o rischiose.

L’incontro tra Linda e Loki è avvenuto grazie all’“Associazione Amanda Guna K9”, realtà specializzata nella formazione di cani da assistenza. Da quel momento, la vita di Linda è cambiata: con Loki al suo fianco può affrontare il mondo con maggiore serenità, sapendo di avere sempre qualcuno pronto ad avvisarla prima che il suo corpo ceda.

Un cane per amico: il progetto che aiuta G. a crescere più sicuro e autonomo

Un bambino di 8 anni della provincia di Vicenza, G., convive con una rara sindrome genetica fraxe correlata che comporta difficoltà cognitive e sensoriali, rendendo complicato per lui riconoscere i pericoli quotidiani. Per supportarlo nella crescita e nell’autonomia, nasce un progetto speciale: un cane da assistenza, gestito dall’associazione Ananda Guna K9 APS con il contributo di Marula Furlan.

Il cane sarà addestrato per:

Segnalare situazioni di rischio

Aiutare a gestire le emozioni nei momenti difficili

Incrementare autonomia e sicurezza

Migliorare concentrazione e attenzione

Favorire le relazioni con i coetanei

Il percorso, personalizzato e sperimentale, durerà 12 mesi in Veneto con inserimento previsto indicativamente per novembre 2026. La formazione includerà lezioni guidate per G. e la famiglia, al fine di garantire un inserimento corretto e sicuro del cane nella vita quotidiana.

Il costo complessivo del progetto è di 19.360 €, coprendo selezione e addestramento del cane, spese veterinarie, incontri con la famiglia, trasferte dei tecnici e monitoraggio post-inserimento. Tutti i fondi raccolti saranno accreditati direttamente sul conto dell’associazione e utilizzati esclusivamente per il progetto, con aggiornamenti periodici sulla gestione e i progressi.

G. racconta: “Amo nuotare, adoro gli animali e soprattutto i cagnolini. Questo cane potrà aiutarmi a crescere, imparare e sviluppare le autonomie di cui ho bisogno. Diventerà un compagno di vita e di giochi, un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Con il tuo aiuto potrò avere più sicurezza e libertà nella mia quotidianità.”

Per sostenere il progetto: dona qui e segui gli aggiornamenti per vedere passo passo l’evoluzione del percorso di G. e del suo nuovo amico a quattro zampe.