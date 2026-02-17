Lego lancia gli Smart Bricks, mattoncini interattivi con elettronica integrata: dal 1° marzo sul mercato

Lego ha presentato al CES 2026 di Las Vegas gli Smart Bricks, innovativi mattoncini 2×4 dotati di elettronica integrata (chip, sensori di movimento, LED e speaker) che aggiungono suoni e luci interattive alle costruzioni, senza l’uso di app o schermi. Parte del sistema “LEGO Smart Play”, reagiscono al movimento e comunicano tra loro, con i primi set (inclusi Star Wars) in arrivo dal 1° marzo 2026.

Funzionalità: Gli Smart Bricks rilevano come vengono mossi, inclinati o sollevati, riproducendo effetti sonori e luminosi realistici in tempo reale (es. suoni di elicotteri o applausi).

Ecosistema Smart Play: Oltre ai mattoncini, il sistema include Smart Tags (piastre che definiscono il contesto) e Smart Minifigures dotate di chip per attivare risposte specifiche.

Disponibilità e Prezzi: I primi set saranno disponibili dal 1° marzo 2026, con preordini dal 9 gennaio, a prezzi che variano tra 70 e 160 dollari, secondo Instagram e HDblog.it.

Interazione Fisica: L’obiettivo è arricchire il gioco manuale, consentendo alle costruzioni di “prendere vita” grazie alla tecnologia, mantenendo la compatibilità con i mattoncini tradizionali, spiega Instagram e LEGO.

Questa innovazione rappresenta una delle evoluzioni più significative nel modo di giocare con i mattoncini, trasformandoli in elementi “attivi” e interattivi, come sottolineato da Instagram.