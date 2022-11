Le calciatrici del Vicenza Calcio raccolgono fondi per l’ex compagna Josienne, che verrà operata per un tumore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Siamo il Vicenza Calcio Femminile e stiamo organizzando questa raccolta fondi per sostenere l’intervento di chirurgia cerebrale di una nostra ex compagna di squadra: Josienne Broccoli”.

Così su GoFundMe le calciatrici a supporto dell’ex compagna, che il 25 novembre verrà sottoposta a un intervento di craniotomia per rimuovere un meningioma al cervello.

“Fino a poco tempo fa – raccontano – Josienne e suo marito Nick lavoravano nella caserma americana di Vicenza. Con l’imminente necessità dell’operazione, i due hanno capito che non sarebbero più stati più in grado di sostenersi a causa delle future spese mediche”.

“Josienne – proseguono – ha quindi fatto ritorno negli Stati Uniti, individuando un neurochirurgo ad Atlanta, in Georgia, in modo da farsi operare vicino alla famiglia, mentre Nick si è arruolato nell’esercito, per fornire il sostegno economico necessario. Il recupero della chirurgia cerebrale è un processo graduale – continuano – che richiederà molto tempo e molte spese”.

“L’obiettivo di questa raccolta fondi – spiegano – è di supportare economicamente le spese mediche e il percorso post-operatorio in cui Josienne dovrà affrontare un lungo percorso riabilitativo”.

La raccolta ha superato i duemila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/uniti-per-jo-supportiamo-il-suo-intervento