“Amici della Bertoliana”: venerdì 4 ottobre a Villa Canal la festa per l’annuale raccolta fondi

Torna l’annuale evento di raccolta fondi organizzato dagli Amici della Bertoliana. Quest’anno la festa – con cena e open bar – si terrà venerdì 4 ottobre a partire dalle 19 a Villa Canal a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza).Il ricavato sarà destinato alla biblioteca per il restauro di libri antichi, ma anche per l’acquisto di arredi e materiali utili per gli studenti. Prevenzione e tutela dei beni librari, dei materiali manoscritti, archivistici e cartografici, ma anche, ad esempio, il rinnovo degli arredi per le sale, sono infatti attività fondamentali della civica di Vicenza.Nata nel 2011 e presieduta da Everardo Dal Maso, l’associazione Amici della Bertoliana ha negli anni contribuito alla realizzazione di esposizioni (opere di Cristoforo Dall’Acqua) e conferenze (Pino Guzzonato, artista della carta); ha donato totem informativi destinati ai bambini che frequentano le sedi delle rete urbana; ha promosso iniziative, come “Adotta un libro”, per la salvaguardia del patrimonio documentario storico conservato nella civica vicentina, individuando 45 documenti restaurabili con un impegno dai 200 ai 3 mila euro; ha avviato una campagna di crowdfunding che – con 12 mila euro – ha portato al restyling completo delle due sale dedicate ai bambini e ai ragazzi della sede di palazzo Costantini (sale Berty).L’associazione Amici della Bertoliana non è solo raccolta fondi, ma anche incontro. Vengono infatti organizzati eventi mondani, per favorire il legame tra la Bertoliana e la città, per creare sinergie con il territorio, attraverso la promozione di iniziative ed occasioni di sponsorizzazione da parte di privati, enti e associazioni.Per partecipare alla festa di venerdì 4 ottobre è necessario iscriversi entro il 30 settembre compilando il modulo onlinehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffvcws-tMyUEFKsIts2L2B1Mm5V79KZ0-LmbIkEHbVgIVFQA/viewform?usp=sf_link.