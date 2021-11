L’Area Berica incontra la Regione: “Affrontare criticità delle infrastrutture digitali”

L’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha incontro oggi a Brendola i rappresentati delle 24 amministrazioni comunali che fanno parte dell’Associazione dei Comuni dell’Area Berica per affrontare il tema della banda ultra larga.

“I sindaci hanno portato all’attenzione della Regione la fragilità del territorio in tema di infrastruttura digitale – spiega Marcato al termine dell’incontro -. Hanno evidenziato l’esigenza di avere i collegamenti BUL in un’area che è poco servita ma ha una capacità imprenditoriale davvero straordinaria. Stiamo parlando di un territorio al 70 per cento collinare, dove esiste la difficoltà di interscambi e dove l’infrastruttura BUL è di assoluta necessità”.

“Ho registrato dai sindaci i tremendi ritardi da parte di Open Fiber nei lavori e qualche primo cittadino ha anche sottolineato alcune difficoltà riscontrate nei lavori veri e propri – continua Marcato che ha ascoltato le voci dei sindaci presenti, facendo un quadro della situazione a livello regionale -. Abbiamo parlato di quale tremendo ritardo stiamo patendo e che andrà ben oltre i tre anni comunicati da Open Fiber. Ho raccontato loro di quante email abbiamo spedito, telefonate fatte e della diffida presentata da Regione del Veneto nei confronti del ministero. Tutte azioni che non hanno sortito effetto alcuno”.

“Oggi c’è in ballo il PNRR di cui abbiamo parlato, nella speranza che vengano adottate modalità completamente diverse rispetto a quelle del bando nazionale per la banda ultra larga nelle zone bianche – conclude Roberto Marcato -. Abbiamo raccolto le istanze dei sindaci delle quali ci faremo portavoce presso il Ministero. L’impegno che mi sono preso è di studiare, insieme ai sindaci, soluzioni alternative che possano dare finalmente quelle risposte che un territorio così strategico per l’economia del Veneto merita”.