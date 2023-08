La Grecia brucia: fiamme vicino ad Atene, si lotta contro l’incendio più grande mai registrato nell’Unione Europea (VIDEO)

Il video di Euronews (con le immagini delle fiamme in Grecia, Spagna e Turchia)

Giovedì i vigili del fuoco hanno lottato contro forti venti e condizioni calde e secche per domare i numerosi incendi che hanno devastato la Grecia, incluso uno nel nord-est del paese che secondo i funzionari è il più grande mai registrato nell’Unione europea.

Gli incendi hanno provocato la morte di 20 persone nell’ultima settimana. Si ritiene che diciotto di loro, tra cui due ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni, siano migranti che hanno attraversato il vicino confine con la Turchia. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco vicino a una baracca in una zona forestale bruciata vicino ad Alessandropoli, nel nord-est della Grecia. Sessanta vigili del fuoco sono rimasti feriti, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Ioannis Artopios.

Gli incendi nella regione di Alessandropoli, che imperversano da sei giorni, si sono combinati con incendi più piccoli creando un enorme inferno che ha consumato case e vasti tratti di foresta e innescato molteplici evacuazioni di villaggi e dell’ospedale della città.

Con più di 730 chilometri quadrati (282 miglia quadrate) bruciati, gli incendi combinati “sono ora i più grandi incendi mai registrati che l’UE abbia mai affrontato”, ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter.

“Dobbiamo continuare a rafforzare gli sforzi nazionali e collettivi di prevenzione e preparazione in vista di stagioni degli incendi più brutali”, ha twittato.

Altrove in Europa, gli incendi a Tenerife, nelle Isole Canarie in Spagna, nella Turchia nordoccidentale vicino al confine con la Grecia, in Portogallo e in Italia sono stati tenuti sotto controllo, hanno detto i funzionari.

I vigili del fuoco in Grecia stanno fronteggiando dozzine di altri incendi, tra cui un grave incendio alla periferia di Atene che ha bruciato case e ha invaso una delle ultime aree verdi vicino alla capitale greca, il parco nazionale sul Monte Parnitha. Solo mercoledì, i vigili del fuoco hanno domato 99 diversi incendi in tutto il Paese, hanno detto le autorità.

Il ministro greco per la crisi climatica e la protezione civile, Vassilis Kikilias, ha affermato che alcuni degli incendi vicino ad Atene sono stati dolosi.

“Alcuni… piromani stanno appiccando incendi, mettendo in pericolo foreste, proprietà e soprattutto vite umane”, ha detto Kikilias in una dichiarazione televisiva. “Ciò che sta accadendo non è solo inaccettabile ma spregevole e criminale”.

Il ministro ha detto che nove incendi sono stati appiccati nell’arco di quattro ore giovedì mattina nella zona di Avlona, ​​ai piedi settentrionali del monte Parnitha.

“Stai commettendo un crimine contro il Paese”, ha detto Kikilias. “Non la passerai liscia. Ti troveremo e sarai ritenuto responsabile davanti alla giustizia”.

Con le forze antincendio al limite, la Grecia ha chiesto assistenza ad altri paesi europei. Germania, Svezia, Croazia e Cipro hanno inviato aerei, mentre sul posto hanno prestato aiuto decine di vigili del fuoco rumeni, francesi, cechi, bulgari e albanesi.

Artopios, portavoce dei vigili del fuoco greci, ha detto che 260 vigili del fuoco, tra cui più di una dozzina provenienti dalla Francia, stanno combattendo l’incendio di Parnitha supportati da 10 aerei e 11 elicotteri. Nell’incendio di Alessandropoli hanno contribuito con i loro veicoli i vigili del fuoco bulgari, albanesi, rumeni e cechi.

Con le loro estati calde e secche, i paesi dell’Europa meridionale sono particolarmente soggetti agli incendi. I funzionari dell’Unione Europea hanno attribuito al cambiamento climatico la crescente frequenza e intensità degli incendi in Europa, sottolineando che il 2022 è stato il secondo anno peggiore mai registrato per i danni da incendi dopo il 2017.

A Tenerife, in Spagna, è stato domato un incendio che ha bruciato 150 chilometri quadrati.

Il presidente regionale delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha dichiarato giovedì che l’incendio “non ha guadagnato un solo metro quadrato” per la prima volta in più di una settimana.

Ha detto che i vigili del fuoco sperano di dichiarare l’incendio completamente sotto controllo più tardi giovedì, ma ha avvertito che le alte temperature pomeridiane potrebbero innescare più sacche di fuoco. Delle 12.000 persone costrette a evacuare le proprie case all’inizio della settimana, solo circa 200 non sono riuscite ancora a tornare.

In Turchia, giovedì i vigili del fuoco nella provincia nordoccidentale di Canakkale hanno domato un incendio in meno di 48 ore dopo lo scoppio, in mezzo a temperature elevate e forti venti, ha detto il ministro turco delle Foreste Ibrahim Yumakli.

Yumakli ha detto che l’incendio, che ha costretto all’evacuazione di 11 villaggi, ha colpito 40 chilometri quadrati (15 miglia quadrate) di cui 14 chilometri quadrati (5,4 miglia quadrate) di terreno agricolo.

Un volontario dei vigili del fuoco ferito e altre sei persone che hanno sofferto per l’inalazione di fumo sono stati tenuti sotto osservazione negli ospedali, ha detto Yumakli.

“Siamo estremamente felici che non ci siano state perdite di vite umane”, ha detto Yamukli. “Tuttavia, abbiamo il cuore spezzato per le altre creature dell’ecosistema che sono state colpite”.

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto dei Dardanelli, un’importante arteria marittima che collega il Mar Egeo con il Mar di Marmara, è stato parzialmente ripristinato su una sola corsia, dopo essere stato completamente sospeso mentre gli aerei antincendio utilizzavano il corso d’acqua per raccogliere l’acqua.

Yumakli ha detto che anche un altro incendio nella Turchia centrale è stato messo sotto controllo e che non ci sono stati altri incendi attivi nel paese giovedì.

Due grandi incendi in Portogallo e uno più piccolo in Italia sono stati messi sotto controllo giovedì, hanno detto le autorità di quei paesi, ma le temperature – e il rischio di nuovi incendi – sono rimasti elevati.