VENETO – A fuoco una roulotte in un campo nomadi (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco ieri sera verso le 21 per spegnere l’incendio di una roulotte nel campo nomadi di Montebelluna (TV), sulla SR 348 Feltrina: nessuna persona è rimasta coinvolta. Impegnate per spegnere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme, le squadre di Montebelluna, Castelfranco Veneto, i volontari di Asolo e il supporto di due autobotti. Coinvolte nel rogo anche tre bombole di gpl. Sul posto anche i carabinieri, il 118 e la Polizia ferroviaria per la vicinanza della linea ferroviaria.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 23:30.