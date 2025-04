La diocesi di Vicenza avvia una raccolta fondi per le famiglie della Valle dell’Agno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

A seguito della grave alluvione che nel mese di aprile ha colpito la Valle dell’Agno, la Diocesi di Vicenza ha deciso di avviare una raccolta fondi da destinare alle famiglie colpite da tali eventi.

“Sono stato molto colpito da questa ennesima tragedia che ha coinvolto il territorio della nostra diocesi”, ha detto il vescovo Giuliano. “il cambiamento climatico è evidente anche qui da noi e rende tutto più fragile. L’ambiente, ma anche la salute, sono sempre più toccati dalle conseguenze dell’assenza di cura per la casa comune, come diceva papa Francesco. Davanti a questi disastri possiamo tuttavia aiutarci e ritrovare il significato profondo di bene comune, che è per tutti, nessuno escluso”, ha concluso mons. Brugnotto.

Quanto raccolto sarà impiegato da Caritas Diocesana Vicentina, incaricata di occuparsi materialmente degli aiuti nei confronti dei nuclei famigliari che sono in uno stato di bisogno per colpa di questa calamità.

“Saranno i volontari delle Caritas parrocchiali e del servizio-segno S.T.R.A.D.E. a raccogliere le segnalazioni delle famiglie in difficoltà, che saranno poi aiutate in base a criteri riferiti alle condizioni economiche pregresse e all’entità dei danni subiti. Grazie fin d’ora a chi contribuirà ad alleviare le sofferenze di chi è stato colpito”, ha dichiarato don Enrico Pajarin, direttore della Caritas Diocesana Vicentina.

Le donazioni vanno indirizzate all’Associazione Diakonia onlus (ente gestore dei servizi di Caritas Diocesana Vicentina), specificando la causale “Alluvione Valle dell’Agno”:

a mezzo assegno bancario o circolare;

versamento sul c/c postale n. 29146784;

bonifico bancario sul c/c Iban IT96L0839911801000000131962 intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca delle Terre Venete – filiale di Vicenza.

Detraibilità fiscale

Detrazione ex art. 83, c. 1 del D.Lgs 117/2017 (30% fino a 30.000 euro). La detrazione è consentita solo se il pagamento è tracciato (tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciati).

Deducibilità fiscale

Deducibilità prevista dall’art. 83, 2 c. 2 del D.Lgs 117/2017 (erogazioni agli ETS deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato).

Deducibilità prevista dall’art. 27 c. 1 e 4 L. 13/5/99 n. 133 (erogazioni a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di Fondazioni, di Associazioni, di Comitati e di Enti).

Attenzione: per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate), chiediamo di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore, scrivendo una mail a diakonia@caritas.vicenza.it.