L.R. Vicenza Virtus – Lecce, domani limiti alla circolazione: ecco quali

In occasione della partita di calcio L.R. Vicenza Virtus-Lecce, in programma sabato 30 aprile alle 14, per ragioni di ordine pubblico, a partire dalle 10 saranno previste alcune limitazioni del traffico che coinvolgeranno le vie circostanti lo stadio Menti, come, ad esempio, la chiusura di via Bassano e via Spalato. Dalle 8, inoltre, sarà chiuso il parcheggio di via Stadio.

L’accesso alle due strade, oltre che a quelle chiuse in via ordinaria durante le partite di calcio, sarà sempre garantito ai residenti ed esercenti.

Informazioni sulla situazione della rete viaria in città sono disponibili gratuitamente grazie al servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link vicenza.luceverde.it.