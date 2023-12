ll Comune di Montecchio stanzia 150 mila euro per asfaltare le strade collinari

L’amministrazione comunale stanzia 150 mila euro per sistemare le strade collinari di Montecchio Maggiore. L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale, prevede l’esecuzione di opere di asfaltatura che avranno una duplice finalità: ridurre rischi e pericoli per gli utenti della strada e prevenire un degrado più consistente del manto bituminoso che comporterebbe interventi futuri più onerosi.

«Andremo a intervenire sulle vie collinari dei Bastian, Boschi, Bernuffi, Covolo Basso, Sant’Urbano, Roccolo, dei Longobardi, in Strada Cavallara e in aggiunta in via Nogara Vecchia e via Gualda che si trovano in aree pianeggianti della città», conferma l’assessore allo sviluppo e alla manutenzione della viabilità comunale, Carlo Colalto. «Il cantiere interesserà i tratti maggiormente ammalorati di queste strade che si sviluppano sulle colline della nostra città e quindi rappresentano una via d’accesso per i residenti di queste zone, oltre a essere percorsi frequentati dagli amanti delle escursioni. I lavori, che verranno affidati entro dicembre, permetteranno di risanare il manto nei punti in cui gli agenti atmosferici hanno lasciato maggiormente il segno. La fine delle opere è prevista entro la fine di aprile 2024».

Nei tratti interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria si prevede la rimozione, mediante fresatura, dell’attuale strato di conglomerato superficiale. In seguito verrà steso il nuovo manto di usura dello spessore di tre centimetri. Prima di posare il nuovo asfalto saranno sistemate le caditoie e i chiusini stradali esistenti. Infine verrà tracciata la segnaletica orizzontale per segnalare incroci e attraversamenti pedonali.