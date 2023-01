Juventus- I Tafazzi della FIGC che si piegano alla volontà di Ceferin e distruggono il calcio italiano

L’ha detto chiaro Zazzaroni. Mandare la Juventus in serie B pare una intenzione seria della FIGC e della Procura relativa: ma si tratterebbe di un atto degno di Tafazzi che si taglia le palle da solo. Una vergogna ignobile per una federazione che fa di un capro espiatorio una società come la Juventus che ha nutrito per anni il calcio italiano. Perdere la Juventus con sentenze sommarie e solo per compiacere chi? Ceferin ed i suoi deliri Uefa? Ma stiamo scherzando? Ed in cambio di cosa? Vendetta? E Real e Barcellona allora? Si sono piegati Tebas e la lega spagnola? Non ci risulta. Insomma, la farsa continua. Solo che questa volta a ribellarsi è tutto il tifo juventino. In modo compatto ed univoco, disdettando abbonamenti in massa a DAZN, Sky e Tim, oltre ai giustizialisti della Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo, già presidente del Torino. Si tratta insomma di un movimento popolare che fa tremare il Palazzo. E questo che fa! Gravina ci sei? Batti un colpo o sarai l’affossatore ufficiale del calcio italiano. Complimenti vivissimi, i Tafazzi però resteranno, per dirla alla Zazzaroni, senza palle. E senza calcio.