Juventus- Boom disdette DAZN- Sky, il dato è reale: 6 mila già attive altre entreranno a scadenza periodo abbonamento

La distorsione delle notizie non fa difetto a qualche giornale o pseudo tale: quota 550 mila e’ reale, di disdette tra DAZN, SKY e compagnia bella. Perché allora un quotidiano sostiene che sarebbero solo 6 mila? Semplice, perché chi ha disdetto si trova nella condizione di vedere sospeso l’abbonamento solo a fine periodo. Se ad esempio la disdetta è avvenuta il 23 gennaio il pagamento successivo era già entrato per cui la pay tv la si vede sino al 23 febbraio. Questo permette di sostenere un numero di abbonamenti attivi che però non è reale. Ad oggi pare siano oltre 550 mila le disdette. Con buona pace dei finti pareri. Il calcio italiano e certo giornali farebbero invece meglio a preoccuparsi dello stato ormai fallimentare del calcio italiano invece di sostenere connivenze di dubbia fatta. Fatta per l’appunto.