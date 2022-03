Istat, in Italia famiglie sempre più piccole

Crescono le famiglie unipersonali, pari a 9.073.852 nel 2019, il 35,1% del totale contro il 12,9% del 1971.

In altri termini, vive da solo circa il 15% delle persone abitualmente dimoranti in Italia.

E’ quanto emerge dal Censimento della popolazione diffuso dall’Istat e relativo agli anni 2018-2019. Alla crescita delle famiglie unipersonali si affianca la diminuzione di quelle più numerose. Nel 1971 le famiglie formate da 5 componenti o più erano 3.437.440 e rappresentavano il 21,5% del totale delle famiglie residenti. Nel 2019 se ne contano solo 1.318.804 e costituiscono poco più del 5% delle famiglie censite.

