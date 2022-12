Infortunio sul lavoro a Lonigo: stamattina un operaio di 40 anni è caduto da un’altezza di 6 metri, all’interno della conceria Norigen di via dell’Artigianato. L’uomo, ferito sembra in maniera non grave, è stato soccorso dal Suem e portato all’ospedale di Arziganno. Sul posto carabinieri e Spisal.