Influenza australiana 2022: ecco quanto durano i sintomi e quando arriverà il picco￼

L’influenza australiana 2022 è arrivata in Italia e metterà k.o. centinaia di migliaia di persone nelle prossime settimane con sintomi come febbre, spossatezza, dolori muscolari. Bambini e adulti, dopo un’incubazione di 1-2 giorni, sono destinati a rimanere in casa per almeno 4-5 giorni, secondo la durata media della malattia. L’influenza rischia di condizionare anche le imminenti vacanze di Natale e Capodanno. Il picco infatti, secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all’Università Statale di Milano, arriverà proprio “nel periodo natalizio quando si arriverà a 150mila casi giornalieri, per un totale stagionale di 10 milioni di casi a Capodanno”. Ma quanto durano i sintomi? “Studiare” l’influenza “è la mia passione e posso dire che l’australiana, che è già arrivata, renderà la stagione molto tosta. Farà dei morti, come sempre – ha sottolineato l’esperto – e il range delle persone che vengono a mancare per l’influenza vanno dai 5mila ai 20mila”.