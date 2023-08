Incidente mortale a Monteviale: 60enne perde il controllo dell’auto che ‘vola’ fuori strada

Incidente fatale per un 60enne, che ha perso la vita questo pomeriggio mentre stava transitando lungo la SP 36, in via Biron. Per cause ancora in corso di accertamenti, l’uomo, Giorgio Menti, residente a Monteviale, era alla guida di una Fiat Punto, in direzione Vicenza, quando è finito fuori strada in modo autonomo: Secondo quanto riferito da un testimone oculare, che stava viaggiando nella stessa direzione, l’auto ha letteralmente preso il volo, carambolando al di là del largo fossato che corre lungo la provinciale, e finendo, capovolta, su un campo. Il conducente dell’auto che si trovava dietro si è immediatamente fermato, insieme ad un motociclista, ed ha dato l’allarme. Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto VVFF, Carabinieri, Polizia Locale dell’Unione Comuni Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente. La notizia ha scosso la piccola comunità di Monteviale, dove Giorgio Menti era nato ed era molto conosciuto.