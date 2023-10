Incidente di Mestre, l’aggiornamento di oggi sui feriti ricoverati

Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 13 pazienti coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. 6 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), 5 nei reparti di chirurgia, 1 in neurochirurgia, 1 in pediatria.

Adulti: 10 pazienti (6 donne, 4 uomini)

Minori: 3 pazienti (2 bambine, 1 bambino)

Terapia intensiva: 6 pazienti (5 adulti, 1 minore)

Nazionalità

Ucraina: 6

Tedesca: 4

Spagnola: 2

Francese: 1

Croata: 1

Suddivisione fra le strutture:

Ospedale di Mestre: ricoverati 4 pazienti , tre di nazionalità ucraina (F di 43 anni, F di 40 anni, M di 39 anni) e 1 di nazionalità tedesca (F di 27 anni). Una paziente è in condizioni definite ‘stabili’, dovrà sostenere un intervento di stabilizzazione vertebrale; tre in decorso regolare. In continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino, di 39 anni, che nei prossimi giorni verrà dimesso dall’ospedale.

ricoverati , tre di nazionalità ucraina (F di 43 anni, F di 40 anni, M di 39 anni) e 1 di nazionalità tedesca (F di 27 anni). Una paziente è in condizioni definite ‘stabili’, dovrà sostenere un intervento di stabilizzazione vertebrale; tre in decorso regolare. In continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino, di 39 anni, che nei prossimi giorni verrà dimesso dall’ospedale. Ospedale di Mirano: 1 paziente di nazionalità croata (M di 24 anni), il cui decorso risulta regolare.

di nazionalità croata (M di 24 anni), il cui decorso risulta regolare. Ospedale di Treviso: ricoverati 3 pazienti di nazionalità tedesca, appartenenti allo stesso nucleo familiare, (due minori, F di 4 anni e M di 13 anni) e un adulto M di 33 anni. I due fratellini tedeschi, di 4 e 13 anni, il cui decorso risulta regolare, verranno trasferiti domani all’ospedale di Lipsia, città di origine, per essere avvicinati ai familiari. Continua a migliorare il papà della bambina, di 33 anni, che è in attesa di sostenere un intervento di stabilizzazione.

ricoverati di nazionalità tedesca, appartenenti allo stesso nucleo familiare, (due minori, F di 4 anni e M di 13 anni) e un adulto M di 33 anni. I due fratellini tedeschi, di 4 e 13 anni, il cui decorso risulta regolare, verranno trasferiti domani all’ospedale di Lipsia, città di origine, per essere avvicinati ai familiari. Continua a migliorare il papà della bambina, di 33 anni, Ospedale di Padova: ricoverati 5 pazienti,tre di nazionalità ucraina (una donna di 29 anni, una bambina di 4 e la madre di 33 anni, in decorso regolare), due di nazionalità spagnola: una donna di 52 anni in condizioni critiche, il marito, di 50 anni, in decorso regolare. La piccola paziente ucraina di 4 anni è ancora in condizioni critiche, ma definite ‘stabili’ dai sanitari. In miglioramento risulta invece la giovane donna ucraina di 29 anni: oggi verrà dimessa dalla terapia intensiva.

Ha lasciato l’ospedale di Dolo la giovane francese di 21 anni che è stata trasferita presso la struttura sanitaria di Strasburgo, città di origine.

Domani è programmato il trasferimento all’estero dei due fratellini tedeschi, di 4 e 13 anni, che raggiungeranno l’ospedale di Lipsia per essere avvicinati ai loro familiari.

All’ospedale di Padova resta molto critica la situazione della donna spagnola di 52 anni. Nello stesso ospedale è ricoverata anche la bimba ucraina di 4 anni. La sua situazione, seppur critica, viene giudicata stabile. Il decorso è regolare per due pazienti. Continua a migliorare la donna ucraina di 29 anni: verrà dimessa in giornata dalla TI.

Per i tre pazienti ucraini all’ospedale di Mestre il decorso continua ad essere regolare. La giovane tedesca di 27 anni risulta ‘stabile’: sarà sottoposta a un intervento di stabilizzazione vertebrale.

La situazione degli altri pazienti risulta invariata rispetto alle comunicazioni diffuse ieri.