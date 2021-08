Incendio in casa: i Vigili del fuoco salvano 58enne di Bassano

Il Giornale di Vicenza riporta dell’incendio scatenatosi in casa a Bassano, in largo Perlasca ier mattina alle 9. Una donna bassanese, 58 anni, affetta da alcune dipendenze e seguita dai servizi sociali, non si era accorta di aver lasciato un mozzicone di sigaretta su una pila di asciugamani in bagno. L’intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato la trafedia.

All’arrivo dei pompieri, la donna era stata trovata stesa a letto semi-incosciente, forse in preda all’alcol. Inizialmente ha rifiutato di essere soccorsa, quindi, grazie all’intervento dei Carabinieri, si è affidata alle cure dei sanitari del San Bassiano, che l’hanno portata al pronto soccorso.

L’allarme era stato lanciato da una residente del complesso, dopo che aveva sentito il forte odore di fumo provenire dall’appartamento della vicina. Non ottenendo risposta, ha quindi chiamato l’emergenza. I pompieri sono entrati spaccando la finestra del bagno.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori dei servizi sociali, che hanno dichiarato che la donna non aveva mai manifestato atteggiamenti pericolosi per sé o per gli altri.