In viale Trento pista ciclopedonale più ampia e sicura

Sono cominciati a fine maggio e termineranno in autunno i lavori di riqualificazione di viale Trento. Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, dove è stata completata la prima fase di tombinamento della Roggia Seriola per un tratto di circa 30 metri.

«Nel piano generale degli interventi che stiamo mettendo in campo in vari quartieri della città per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – questo lavoro contribuirà a rendere più sicura una strada che purtroppo è stata teatro di gravi incidenti, rispondendo anche ad alcune richieste di lunga data dei residenti che ben ne conoscono le criticità».«Con un investimento complessivo di 300 mila euro provenienti da fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su marciapiedi e fermate del tpl e per la riqualificazione degli assi stradali – ha precisato l’assessore Cristiano Spiller – viene risolto il punto critico della storica ciclabile di viale Trento, ovvero il restringimento davanti all’Oratorio di San Pietro d’Alcantara dell’Istituto Missioni Estere». ll tombinamento, che consentirà l’allargamento della pista ciclabile e la creazione di un’ampia aiuola, ha visto il coinvolgimento e il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e la volontaria cessione da parte del Fondo Immobiliare proprietario dell’edificio “ex scuola Baronio” di una piccola porzione proprietà privata.L’attuale recinzione a delimitazione dell’area di pertinenza dell’Oratorio di San Pietro d’Alcantara davanti alle Missioni Estere – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – sarà arretrata per consentire l’ampliamento della pista ciclabile da 1.50 metri a 2.75 metri per un tratto di circa 80 metri, in modo da garantire continuità e sicurezza al transito ciclopedonale in entrambi i sensi di marcia. L’attuale cordolo separatore in gomma di colore giallo lascerà il posto ad un’aiuola di mezzo metro a separazione dalla corsia carrabile. Nel lato interno della pista un’altra aiuola con tappezzanti delimiterà i nuovi confini».Per limitare i disagi al traffico veicolare, d’intesa con i Padri Saveriani, sì è deciso di operare dall’interno, lasciando invariate le sezioni e, quindi, il doppio senso di circolazione su viale Trento. Proprio davanti all’antico oratorio dominicale del 1669, appartenente a villa Ferramosca, poi Trento e Bertolini, ora sede dell’Istituto dei Saveriani, resterà un tratto a sezione ridotta di circa 10 metri proprio per la presenza dell’edificio storico.Ultimati entro luglio i lavori di messa in sicurezza e ampliamento della pista ciclabile, saranno realizzati la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali esistenti, con illuminazione zenitale, portale di segnaletica luminosa e fondo ad alta rifrangenza e un nuovo attraversamento pedonale, molto richiesto dai residenti, all’altezza del civico 296.Sono inoltre previsti il riordino della sosta e la riqualificazione della fermata del TPL davanti al civico 200. L’intervento vede il riordino degli stalli, mantenendo la medesima capacità, e l’abbattimento delle barriere architettoniche alla fermata. Quest’ultima verrà collegata al marciapiede esistente, sul lato dei civici pari, e sarà rialzata in modo tale da consentire il cosiddetto incarrozzamento piano sui mezzi del trasporto pubblico. Completeranno l’intervento una pensilina per l’attesa del bus e il percorso podotattile, con il mantenimento degli alberi e la tracciatura di stalli disabili quanto più prossimi alla fermata.