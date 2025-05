In Veneto è ancora allerta meteo per forti piogge: le previsioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Meteo regionale segnala condizioni di instabilità tra il pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio, e la mattinata di domani, con precipitazioni irregolari che interesseranno in particolare la pianura. Sulle zone centro-meridionali si prevedono rovesci anche di forte intensità, localmente a carattere temporalesco, con fenomeni più consistenti in prossimità della fascia costiera.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità dichiarando, dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per temporali in quattro bacini idrografici della regione:

VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; province di Rovigo e Verona)

(Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; province di Rovigo e Verona) VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione; province di Padova, Verona, Vicenza, Venezia e Treviso)

(Basso Brenta-Bacchiglione; province di Padova, Verona, Vicenza, Venezia e Treviso) VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; province di Venezia, Treviso e Padova)

(Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; province di Venezia, Treviso e Padova) VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento; province di Venezia e Treviso)

Per il bacino VENE-G, l’allerta gialla è valida anche per criticità idraulica, in considerazione dei possibili innalzamenti dei livelli idrometrici.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

PREVISIONI

SEGNALAZIONE METEO: Tra martedì 6 e mercoledì 7 mattina tempo ancora instabile, con precipitazioni irregolari, specie sulla pianura, dove saranno possibili forti rovesci (anche temporaleschi), in particolare su zone centro meridionali: localmente tali rovesci potranno essere ripetuti/persistenti, con quantitativi di pioggia consistenti, specie in prossimità della costa.

Evoluzione generale

Un nucleo depressionario in approfondimento tra Francia meridionale e Italia settentrionale, determina diversi impulsi instabili, responsabili di fasi di precipitazioni, con frequenti rovesci e temporali. Tra mercoledì e prime ore di giovedì, un minimo depressionario transiterà sulla regione determinando una fase di tempo perturbato, con precipitazioni a tratti diffuse. Seguirà una certa variabilità fino a venerdì, con possibili precipitazioni discontinue, mentre sabato il tempo sarà più stabile in pianura, ancora variabile in montagna. Le temperature massime si porteranno su valori ben inferiori alla media del periodo, risultando in lieve ripresa da venerdì.

Il tempo oggi

martedì 6

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. In prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite sui settori meridionali della pianura. Probabilità complessivamente alta (75-100%) di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 2200/2300 m, un po’ più in basso sulle Dolomiti. Temperature massime in ulteriore diminuzione e inferiori alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti meridionali. Venti moderati da nord-est in pianura.

Tempo previsto

mercoledì 7. Tempo da instabile a perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. A partire dalle prime ore saranno probabili frequenti precipitazioni, con rovesci e temporali, sui settori meridionali, occidentali, e sulla costa centro-meridionale, altrove fenomeni più sparsi e discontinui in mattinata. Nel corso del pomeriggio fase di precipitazioni più diffuse, che inizialmente interesseranno ancora i settori meridionali e centro-occidentali della regione poi, verso fine giornata, tenderanno a diradarsi ad ovest e a spostarsi verso le zone centro-orientali. Limite della neve intorno ai 1900/2200 m, un po’ più in basso sulle Dolomiti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore calo e ben inferiori alla media del periodo.

Venti. In pianura Bora moderata, con rinforzi sulla costa. In quota venti moderati meridionali.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 8. Dopo la fase in parte perturbata nella notte/prime ore del mattino, seguiranno condizioni di variabilità, con cielo in prevalenza nuvoloso, ma con possibilità di qualche locale schiarita.

Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino residue precipitazioni diffuse sui settori centro-orientali, con rovesci e temporali, poi graduale attenuazione delle precipitazioni, che continueranno in maniera sparsa e discontinua in mattinata. Nel pomeriggio probabile ripresa delle precipitazioni sui settori montani e occidentali della pianura, altrove generalmente assenti o al più locali. Limite delle nevicate a circa 1800/2200 m sulle Dolomiti e 1900/2200 m sulle Prealpi.

Temperature. Senza notevoli variazioni, salvo locale lieve ripresa dei valori massimi.

Venti. In pianura in prevalenza da nord-est moderati, a tratti tesi sulla costa. in quota

Mare. Poco mosso, a tratti mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 9. Permangono condizioni di tempo variabile, con annuvolamenti frequenti su zone montane e pedemontane, e schiarite, più probabili in pianura. Saranno ancora probabili precipitazioni sparse e discontinue, specie sulle zone interne della pianura e in montagna, con rovesci e temporali, in attenuazione e diradamento verso fine giornata. Limite delle nevicate a circa 1700-2000 m sulle Dolomiti e 2000-2300 m sulle Prealpi. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi, in leggera ripresa in quelli massimi. Venti in pianura da moderati a deboli dai quadranti orientali.

sabato 10. Iniziale residua nuvolosità, in graduale attenuazione nel corso della mattinata, con schiarite via via più ampie in pianura, mentre a ridosso dei rilievi permarranno annuvolamenti irregolari. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa. Residui rinforzi di Bora fino a parte della mattinata sulla costa.