In piazza dei Signori, dal 18 al 20 luglio, padel protagonista: torna il ‘Trofeo Palladio’

È stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino la seconda edizione del “Trofeo Palladio” di padel, organizzata dal circolo sportivo Golden Padel di Vicenza in collaborazione con il Comune, prevista dal 18 al 20 luglio in piazza dei Signori. Presenti l’assessore allo sport Leone Zilio e gli organizzatori dell’evento Antonio Buccheri e Fabio Viviani della Golden Padel Vicenza.

«Data l’ottima risposta ottenuta l’anno scorso in termini di presenze, come amministrazione siamo ben felici di concedere l’utilizzo della nostra splendida piazza dei Signori per organizzare la seconda edizione del Trofeo Palladio – spiega l’assessore Zilio -. Quando si parla di padel, si parla di uno sport che è cresciuto tantissimo in termini di popolarità nel nostro Paese e che può essere tranquillamente praticato da persone di età diverse. A tutti i partecipanti e a tutti gli appassionati che vivranno il Trofeo Palladio auguro dunque di divertirsi e di trovare il tempo nei giorni del torneo di visitare la nostra bella Vicenza».

Visto l’enorme successo riscosso nel 2024, la previsione è che anche quest’anno la piazza venga presa d’assalto da migliaia di fan e giocatori di padel. Molte le novità della seconda edizione, che vedrà sfidarsi nel campo allestito in piazza dei Signori circa 80 atleti provenienti da 10 circoli di padel della provincia di Vicenza. Quattro le categorie che animeranno l’evento sportivo: maschile, femminile, misto, under 16. I vincitori dei trofei sociali dei 10 circoli che parteciperanno, disputeranno le finali in piazza dei Signori.

All’evento parteciperà come ospite l’allenatore della nazionale italiana di Padel Saverio Palmieri che effettuerà delle clinic (lezioni) in campo. Prevista la presenza anche di molti altri ospiti, tra cui alcuni atleti e atlete di padel di fama nazionale come Carolina Bicego, Camilla Ronchini, Letizia Dell’Agnese e Anna Signorini.

L’evento inizierà venerdì 18 luglio, alle 17, e terminerà domenica 20 luglio verso sera.

Una tribuna capiente potrà ospitare tutti gli appassionati.

Previste modifiche ai posteggi degli operatori al mercato del 17 luglio e del 22 luglio per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, campo e tribune, del torneo.