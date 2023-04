Il Soccorso Alpino bellunese in Romania

Sono ancora forti le emozioni provate dalle due rappresentanze del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi rientrate a marzo dalla Romania, dopo essere state ospitate dal locale mountain rescue team per un meeting internazionale, che ha visto, tra i vari paesi partecipanti – Polonia, Italia, Spagna (Catalogna), Serbia, Austria, Croazia, Germania – anche l’Ucraina.

Le Stazioni del Soccorso alpino di Feltre e di Pieve di Cadore hanno partecipato dal 21 al 23 marzo scorso, a Ranca in Romania, al primo meeting europeo di soccorso invernale, organizzato dal Salvamont Nazionale guidato dal Presidente Sabin Cornoiu, da sempre ospite della Dolomiti Rescue Race, gara ed occasione di incontro organizzato da oltre 10 anni dal Soccorso alpino di Pieve di Cadore.

L’evento rumeno ha visto una quarantina di squadre, provenienti da buona parte d’Europa, sfidarsi su prove tecniche e fisiche dell’attività invernale, quali la salita con pelli di foca, ramponi e relativa discesa, prove di soccorso in valanga, uso del Gps, tecniche di calata e recupero della barella in ambiente invernale. Le prove sono state eseguite sia per nazione che con squadre miste estratte a sorte, pertanto formate da volontari di diverse nazioni.

Le due squadre italiane si sono classificate al 4° posto Pieve di Cadore e all’8° posto Feltre nella classifica per squadre estere. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ed un arrivederci a Pieve di Cadore per il 7 ottobre, in occasione della 12a edizione della Dolomiti Rescue Race, che vedrà le squadre sfidarsi in ambiente estivo.

I soccorritori bellunesi hanno avuto il piacere di conoscere, tra i nuovi gruppi di soccorso internazionale. anche quello dell’Ucraina, con la promessa di tenersi in contatto per ritrovarsi presto, magari proprio a Pieve di Cadore in occasione della prossima Dolomiti Rescue Race.