“Il nido dell’anima”: un libro che racconta il feng shui

È appena uscito “Il nido dell’anima Storia di Giordana e di come il feng shui ha cambiato la sua vita”, il nuovo libro di Michela Martini edito da Caosfera. Michela Martini da ragazza sognava di fare l’arredatrice, ora è un’architetta feng shui. Ama sua figlia e la sua nascita le ha dato il coraggio di reinventarsi e puntare tutto sul feng shui, fondando Spazi Fluidi. Sogna di andare a vivere al mare e di costruire una rete d’impresa per aiutare le persone a realizzare il suo stesso sogno. Docente presso gli Ordini degli architetti, scrive di feng shui per il blog LeROSA, progetto nato per dare alle donne il giusto riconoscimento professionale. Progettare gli spazi dell’anima è la sua missione; vederli abitati da perso- ne felici è la sua realizzazione. Il suo metodo di lavoro unisce l’antica saggezza orientale con lo stile dell’abitare italiano.

Anche tu pensi che la casa e la persona siano una l’espressione dell’altra? Che trasformare il luogo in cui abiti possa cambiare la tua vita? Giordana è convinta che tutte le cose belle che l’hanno vista protagonista in questi ultimi anni hanno iniziato ad accadere quando ha a dato all’architetta feng shui la ristrutturazione di casa sua. Questo libro ti farà scoprire come cambiare la tua.