Sabato l’onorevole Zan a Vicenza per presentare il suo libro

Sabato 9 Marzo 2024 ore 11.30

Allo Spazio Galla

Libreria Galla 1880 – Corso Palladio 11 a Vicenza

Alessandro Zan

Presenterà il suo libro

E noi splendiamo, invece

La partecipazione è libera

Dialoga con l’autore Francesca Lazzari – Consigliera di Parità della provincia di Vicenza

Interviene Giacomo Possamai – Sindaco di Vicenza

Alessandro Zan

E noi splendiamo, invece

Sperling & Kupfer 176 pagine 18.90 euro

Ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece.» È da queste parole di Pier Paolo Pasolini che prende le mosse Alessandro Zan per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato, e non in meglio. L’affermarsi di un governo di destra guidato da Giorgia Meloni sembra aver messo una pietra sopra alla lotta per i diritti civili, precipitati all’ultimo posto dell’agenda politica. Tuttavia, questo non è un libro d’odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza. Perché se è vero che nel nostro Paese, e in Europa, le tendenze reazionarie sembrano guadagnare terreno giorno dopo giorno, sono tante, sempre di più, le persone che si fanno sentire per reclamare il proprio spazio e il proprio diritto di esistere al pari di chiunque altro.

Alessandro Zan è un politico e attivista Esponente della comunità LGBT, è noto soprattutto per aver promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali e per essere il relatore del disegno di legge contro l’omofobia la transfobia e la misoginia e l’abilismo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020.