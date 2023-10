IEG – Abilmente Autunno: la fantasia è di casa a Vicenza

Dopo i successi delle edizioni da poco concluse di Roma e Torino, l’evento più amato dagli appassionati della creatività manuale prosegue la sua marcia autunnale con l’iconico appuntamento di Vicenza. Abilmente Autunno, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group – IEG, si prepara ad accogliere la grande community del Do It Yourself al quartiere fieristico vicentinoda giovedì 12 a domenica 15 ottobre con oltre 350 espositori, tra negozianti, brand e crafter.

Un format unico per un appuntamento atteso da un pubblico proveniente da tutta Italia e anche fuori confine, che accosta la parte esperienziale, con corsi, live show e laboratori per migliorare le proprie competenze creative o sperimentare nuove tecniche, amostre immersive e ai migliori materiali, strumenti e accessori sul mercato per realizzare le proprie creazioni handmade.

LA VIA DELLE IDEE: LA STRADA DA PERCORRERE PER SCOPRIRE LE TENDENZE CREATIVE DELL’AUTUNNO

A Vicenza torna La Via delle Idee, il posto di riferimento per una community che ama scambiare consigli, lasciarsi ispirare dai creator più celebri e seguire i loro laboratori. Le tecniche da imparare sono le più diverse: ricamo tradizionale e creativo, patchwork, legatoria artigianale e stampa tipografica, riciclo creativo, cucito, scrapbooking, quilling e calligrafia, tecniche decorative per bijoux e mobili, cake design e tante altre ancora.

EFFETTO FANTASIA: COLORI E TEXTURE PER OGNI STILE E OGNI ETÀ

Decorazioni glitterate, fili multicolor o visibili al buio, ricami 3D, filature in rilievo, colori energetici: la tendenza dell’autunno è la ricerca di effetti visivi particolari, non ordinari. Tra gli stand di Abilmente Vicenza, il pubblico attento alle novità di mercato potrà trovare tantissime proposte, tra texture pelose, filati artistici e fantasia e processi particolari di lavorazione dei tessuti, come nei filati brushed, dall’effetto spazzolato. Punch needle e tufting, due tecniche che risaltano gli effetti in rilievo, saranno tra le proposte creative esposte al Salone, insieme a colori vivaci e brillanti, come il rosso e il magenta, che si confermano colori trainanti di questa stagione, seguiti da altri colori caldi come il giallo e l’arancione. E poi, effetti glitter e metallici nelle applicazioni su tessuti, tonalità pastello e metallizzate tra gli acrilici: novità tutte da scoprire nella quattro giorni dedicata ai diversi mondi del DIY.

LEZIONI DI AGO E FILO NELL’AREA CUCITO SU DI TE

Cucito su di Te – Dressmaking Lab è l’area speciale di Abilmente dedicata al mondo del cucito e alla moda DIY ideata in collaborazione con la fashion designer Gaia Segattini. Qui è possibile incontrare artigiani e creativi da tutta Italia e scoprire tutti i segreti del cucito sartoriale e acquistare abiti e accessori fatti a mano, ma anche imparare a reinventare il proprio guardaroba, creare turbanti, kimono, fantasiosi colletti e trasformare jeans di seconda mano.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, Youtube. I biglietti a un prezzo speciale tramite il sito della manifestazione.