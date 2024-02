I nonni diventano sempre più egoisti?

La questione è posta in questi giorni dalla stampa francese. In concomitanza con lo sciopero generale dell’Istruzione nel Paese, per molte famiglie si è posta la domanda: “Dove metto i miei figli?”. E’ così che è stato condotto un sondaggio dai risultati sorprendenti e imbarazzanti. La sintesi del sondaggio, che ha interpellato i nonni sul legame con i nipoti, è questa: “Amo i miei nipoti, ma da lontano, e non per troppo tempo ” .

Secondo il sondaggio di OpinionWay per Belambra, il 67% dei “nonni” e delle “nonne” ritiene che sia meglio avere i propri nipoti… in foto piuttosto che nella vita reale. Sorpreso, un editorialista di TF1, Benjamin Muller, è andato a incontrare i nonni di Bordeaux, per sapere cosa ne pensavano. E alcuni ammettono che non vogliono o non possono prendersi cura dei propri nipoti. Problemi di salute, mancanza di energia, mancanza di voglia… Le ragioni sono varie, ma gli anziani di oggi non lo nascondono più.

Questa nuova generazione sta effettivamente fissando i suoi limiti. Non sono più tate a 5 stelle, hanno una loro vita, una loro passione, i loro centri di interesse. Quindi chiedete loro di venire a prendere i vostri bambini ogni giorno alle 16:00… La risposta sarà sicuramente un “no” abbastanza categorico.

Ma i nonni non sono gli unici a doversi interrogare. Anche i genitori! Hanno infatti la sfortunata tendenza a voler imporre ai propri genitori il loro modo di allevare i figli. Quando i nonni fanno da asilo nido per qualche ora, li obbligano a non mettere i figli davanti alla televisione, a fargli mangiare solo verdure biologiche, niente caramelle, niente cioccolata… Nonno e nonna rischiano di sentirsi un po’ frustrati e decidono di non tengono più quelli che dovrebbero essere i loro piccoli.

Una generazione fa, se i nonni si fossero rifiutati di prendersi cura dei propri figli, ciò sarebbe stato disapprovato. Oggi, senza complessi, ciò avviene abitualmente. Ma in fondo, non hanno forse ragione a rifiutare apertamente questo servizio, che resta comunque una responsabilità enorme? Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il graduale insediamento della quarta generazione, il nonno e la nonna hanno tutto l’interesse a voler godersi la vita, da soli o insieme.