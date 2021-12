Ha un malore mentre organizza il funerale della suocera: 59enne muore davanti a moglie e parroco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Domenica ad Altavilla, un uomo di 59 anni, Guerrino Maran, è morto davanti alla moglie e al parroco mentre organizzava il funerale della suocera. Inutili i tentativi di salvare l’uomo da parte della consorte, del prete e del Suem 118, accorso sul posto: la vittima si è spenta a causa di un malore. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il sacerdote si era diretto a casa di Maran per preparare il saluto alla signora Maria, madre della moglie di Guerrino, recentemente scomparsa. Durante il colloquio con i coniugi, Guerrino Maran ha accusato dei disturbi: un dolore allo sterno, che l’ha portato ad accasciarsi subito. Dopo aver allertato immediatamente il 118, moglie e prete hanno subito cercato di rianimare l’uomo con la respirazione bocca a bocca. All’arrivo dei sanitari, le condizioni dell’uomo sono parse subito disperate.

Purtroppo, per Maran non c’è stato niente da fare: la salma è stata trasportata in ospedale e adesso si attende solo la data del funerale.