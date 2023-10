Gruppo Mastrotto premia gli studenti più meritevoli tra i figli dei dipendenti

Gruppo Mastrotto premia i dieci studenti più meritevoli tra i figli dei suoi dipendenti

Per il sesto anno consecutivo, l’azienda veneta riconosce volontà e impegno dei giovani. Un investimento nel futuro e nel territorio.

Dieci borse di studio per altrettanti giovani meritevoli, scelti tra i figli dei dipendenti: Gruppo Mastrotto continua a investire nella formazione delle nuove generazioni. I premiati sono studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, che si sono distinti per i loro risultati nell’anno scolastico 2022-23. L’iniziativa ha una cadenza annuale e rientra nel progetto di welfare aziendale “People, Next Level”, che rende protagoniste le persone mettendo al centro loro sviluppo.

“L’impegno e la formazione sono valori essenziali per prepararsi al futuro, per questo siamo convinti della necessità di sostenerli” commenta Santo Mastrotto, fondatore di Gruppo Mastrotto insieme al fratello Bruno, che ha partecipato ieri con il Presidente Chiara Mastrotto alla cerimonia di consegna delle borse di studio. “Consideriamo questo riconoscimento ai ragazzi un atto di fiducia verso il territorio e le sue potenzialità, perché vogliamo contribuire a fornire ai giovani che ne guideranno la crescita gli strumenti per formarsi e migliorare“.

Per selezionare i dieci giovani premiati, Gruppo Mastrotto ha indetto un bando aperto a tutti i figli dei dipendenti e selezionato gli studenti che si sono maggiormente distinti per voti e impegno. Hanno ricevuto la borsa di studio:

Elettra Gentilin (3° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Rosselli-Sartori);

(3° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Rosselli-Sartori); Giacomo Zattra (3° anno, Istituto Tecnico Tecnologico Economico G. Galilei);

(3° anno, Istituto Tecnico Tecnologico Economico G. Galilei); Marta Conte (4° anno, Liceo Leonardo Da Vinci);

(4° anno, Liceo Leonardo Da Vinci); Damiano Meneguzzo (4° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Silvio Ceccato);

(4° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Silvio Ceccato); Elisabetta Pellizzar i (4° anno, Liceo Statale A. Pigafetta);

i (4° anno, Liceo Statale A. Pigafetta); Silvia Rossilli (4° anno, Liceo Scientifico G.B. Quadri);

(4° anno, Liceo Scientifico G.B. Quadri); Sofia Leorato (5° anno, Liceo Scientifico Guarino Veronese);

(5° anno, Liceo Scientifico Guarino Veronese); Giulio Meneguzzo (5° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Silvio Ceccato);

(5° anno, Istituto d’Istruzione Superiore Silvio Ceccato); Esther Parker (5° anno, Liceo Scientifico Tron Zanella);

(5° anno, Liceo Scientifico Tron Zanella); Jenni Trevisan (5° anno, Istituto Tecnico Tecnologico Economico G. Galilei).

L’attenzione per le persone e per il territorio è parte dell’identità di Gruppo Mastrotto e del suo Sustainability Journey, un progetto di trasparenza con cui intende rendere la propria attività sempre più sostenibile, migliorando l’impatto ambientale delle attività produttive e lavorando per accrescere la qualità della vita dei propri dipendenti. Un valore aggiunto per lo sviluppo non solo economico, ma anche ambientale e sociale della comunità.