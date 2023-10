Grande successo per “La via dei Berici”

Grande partecipazione alla nuova edizione de “La Via dei Berici – Ride in Vicenza”, che ha riunito, non solo i ciclisti amatori e agonisti, ma anche le famiglie e i giovani. Tre giorni ricchi di appuntamenti che hanno preso il via venerdì 29 settembre con il taglio del nastro presieduto dal Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, con gli organizzatori, e con la partecipazione del Sindaco di Villaga, Eugenio Gonzato e del Presidente di Fondazione San Bortolo Onlus, Franco Scanagatta. Un evento amatissimo in passato rilanciato in una nuova veste: format rivoluzionato e tanto spazio alla musica e ai bambini, grazie all’area del village di Viale Mazzini, quartier generale della manifestazione.

30 le province da cui provenivano i partecipanti per la Gravel, sold out con più di 450 iscritti che hanno scelto tra uno dei tre percorsi (62, 90 e 140 km) sabato 30 settembre; 23 le province degli oltre 500 i ciclisti che hanno compiuto il percorso competitivo per eccellenza, La Via dei Berici MTB, 55 km, disegnato dai due campioni Nicholas Pettina e Domenico Valerio.

Ottimi prodotti che raccontano l’enogastronomia del territorio sono stati degustati ai ristori lungo i percorsi, e nel village grazie alla collaborazione con Coldiretti, mentre Lucky Brews e Muraro ‘952 hanno offerto birre e vini pregiati. Divertimento e spettacolo hanno animato le serate: venerdì con il dj set con Marco Salmaso, sabato con il cabaret di Jani e domenica con i Velvet Dress, cover band degli U2.

Al centro la solidarietà: le iscrizioni alle pedalate contribuiranno ad aiutare gli ospedali della provincia di Vicenza e i loro malati, donando € 5 a partecipante a Fondazione San Bortolo Onlus. Inoltre, durante la seguitissima Danza sui Pedali con Angelo Furlan, l’intero incasso raccolto dalla generosità dei presenti e di chi ha seguito la diretta in streaming, verrà devoluto alla Fondazione.

Molto frequentata l’area bimbi, a cura di Scuola Berica MTB e Polizia di Stato, con attività dedicate alle scuole in cui i più piccoli hanno potuto svolgere attività di tecnica e abilità, ma anche di sicurezza stradale, per incentivare la conoscenza della bicicletta e l’approccio a una mobilità sostenibile, mentre i giovanissimi dai 6 ai 12 anni si sono sfidati con le loro MTB ne La via dei Berici Short Track, resa possibile grazie al prezioso aiuto di U.C. Sovizzo, team Mainetti e Faizané. Numerose le attività organizzate da Coldiretti e dedicate a tutte le fasce d’età: laboratori curati dalle fattorie didattiche, educazione all’economia circolare e alla biodiversità, conoscenza dei percorsi ciclabili per andare alla scoperta delle campagne vicentine.

Spazio anche alla cultura con il Tour del Palladio per tutti gli amatori della bicicletta: un’opportunità per visitare e conoscere la bellezza di Vicenza e l’oasi naturalistica del lago di Fimon in una pedalata lunga 30 km guidati da Nicola Brugnolo. La mobilità attiva e la diffusione dell’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi sono stati anche l’obiettivo della 23^edizione di Bimbinbici, una manifestazione nazionale che, grazie alla collaborazione con FIAB Vicenza, è partita proprio dalle mura di Viale Mazzini domenica mattina.

A capo dell’organizzazione, un team d’eccezione, composto da Angelo Furlan, Andrea Cazzola, Federico Casalini, Moreno Mora e Filippo Pozzato, che ha iniziato a lavorare a questo progetto più di 3 anni fa, per promuovere lo sport e la condivisione, la conoscenza del territorio berico e far assaporare l’enogastronomia vicentina.