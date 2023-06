Giovane vicentino arrestato: aveva tre bombe della Prima Guerra Mondiale nell’auto

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette (Vicenza) nel perlustrare il centro abitato di Cogollo del Cengio ha proceduto al controllo di un’auto Alfa Romeo Giulietta con a bordo due giovani residenti nel vicentino. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di

marijuana, che è stata sequestrata amministrativamente.

Il controllo dell’auto da parte dei militari ha consentito di rinvenire all’interno del bagagliaio 3 ordigni da guerra (n. 2 bombe a mano e n. 1 bomba da fucile), apparentemente integre, risalenti al primo conflitto

mondiale. I militari hanno subito messo in sicurezza l’area.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto personale del Nucleo Artificieri della Questura di Venezia per le operazioni di messa in sicurezza dei corpi di reato. Il conducente del mezzo D.L. 21enne, al termine degli

accertamenti di rito è stato arrestato per detenzione di illegale di ordigni da guerra.

Nel pomeriggio odierno, come disposto dall’Autorità giudiziaria, si darà corso alle operazioni di

brillamento da parte del Nucleo Artificieri. Relativamente al rinvenimento dello stupefacente, il giovane veniva segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, con il ritiro della patente di guida per gg. 30