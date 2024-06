Arrestata responsabile di numerosi furti al mercato comunale

Nelle ultime settimane c’erano state diverse segnalazioni per borseggi nei pressi del mercato comunale di Bassano del Grappa. Così gli Agenti del Commissariato di Bassano del Grappa hanno intensificato i servizi in borghese, con appostamenti mirati nell’area. Ieri mattina, verso le ore 11.20, hanno osservato la presenza di una donna che si aggirava in zona con fare circospetto, puntando visivamente le borse di varie persone in transito. Prima che potesse colpire, gli Agenti l’hanno fermata per identificarla, verificando che a suo carico era pendente un rintraccio per l’esecuzione di un provvedimento definitivo di arresto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per l’espiazione di anni 6, mesi 3 e giorni 11 di reclusione per vari furti in abitazione. La donna, J. V., 24 anni, residente a Busto Arsizio, è stata quindi tratta in arresto e condotta in carcere a Verona.