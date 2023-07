Un giovane turista di nazionalità spagnola è annegato stamane in tarda mattinata al Lido di Venezia (nei pressi della spiaggia del Des Baines). Non sono ancora chiare le cause dell’annegamento. Potrebbe essere stato travolto o risucchiato dalle onde o essere stato colto da malore. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.