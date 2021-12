Fino al 31 dicembre anche a Thiene l’obbligo di mascherina in Centro Storico

A partire da questo fine settimana e fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto anche nel Centro Storico

cittadino l’obbligo di indossare la mascherina, al pari di quando disposto contemporaneamente anche in altri

Comuni della Provincia.

A stabilirlo è l’ordinanza emessa oggi dal Sindaco, Giovanni Casarotto,

«Seguiamo le indicazioni emerse nell’incontro in Prefettura di questi giorni – dichiara il Sindaco, Giovanni

Casarotto – convenendo sull’opportunità di attuare misure di natura cautelare per prevenire un possibile

incremento di contagi nel periodo natalizio”.