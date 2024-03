Rapina un’anziana con spray urticante: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene nella giornata del 22

marzo hanno arrestato un giovane 29enne, residente a Thiene, indagato per il reato di rapina aggravata.



Il 4 febbraio scorso, intorno a mezzogiorno, una pattuglia del Radiomobile era intervenuta a Thiene

in Via Colleoni angolo Via Vittorio Veneto poiché un’anziana donna, mentre rientrava a piedi presso la sua abitazione dopo aver fatto degli acquisti in centro, era stata avvicinata da un ragazzo, che, dopo averla strattonata per un braccio, la faceva cadere a terra e le spruzzava dello

spray urticante sul volto impossessandosi di alcune monete che la donna custodiva nel proprio

portafoglio per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe.

I militari dell’Arma hanno acquisito tempestivamente le immagini di numerose telecamere pubbliche e private della zona e ricostruito il percorso compiuto dalla vittima estrapolando n frame dal quale si è riusciti ad identificare l’aggressore. Sulla scorta degli elementi raccolti dai Carabinieri, la Procura berica

ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare che ha permesso agli operanti di rinvenire

e sequestrare gli indumenti che l’indagato indossava quando ha commesso il fatto.

Per la gravità del fatto e sulla scorta dei numerosi elementi probatori raccolti, la Procura ha richiesto

ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza il provvedimento

restrittivo degli arresti domiciliari a carico dell’indagato che è stato eseguito dai militari dell’Arma

di Thiene.