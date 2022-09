FIAB – Biciclettata da Padova a Montagnana, con tappa ad Agugliaro

IL 9 OTTOBRE

DALLA CITTÀ DEL SANTO AL BORGO MURATO PER MOSTRARE NOVITÀ E OPPORTUNITÀ CICLISTICHE DI UNA DELLE ZONE PIÙ RICCHE DI BELLEZZA DELLA REGIONE

L’itinerario ciclistico che dalle ville venete della Riviera del Brenta conduce agli Euganei e Berici fino a raggiungere la città murata di Montagnana, utile sia per il cicloturismo che per la mobilità quotidiana, è da tempo al centro dell’attenzione del nostro coordinamento sia per varie interessanti novità, sia per diverse opportunità inespresse che ancora causano tratti non sicuri e qualità non all’altezza della grande bellezza e attrattività dei luoghi.

In questa giornata, partendo dal centro di Padova pedaleremo lungo il Bacchiglione costeggiando i Colli Euganei. Dopo una pausa pranzo a Agugliaro, lungo la pista della Riviera Berica passeremo a Noventa Vicentina, finalmente congiunta da una nuova pista ciclabile alla vicina Pojana Maggiore della celebre villa palladiana. Infine, seguendo un suggestivo percorso cicloturistico in divenire raggiungeremo la meta finale Montagnana, splendida città murata.

Percorso: 60 km

Difficoltà: medio/facile

Programma della giornata in bici

7:30-8:00: Vicenza (carico partecipanti e partenza)

8:45: arrivo Padova

9:30: ritrovo collettivo con altri gruppi FIAB in Prato della Valle, fronte Santa Giustina

10:00: partenza in bici

12:45-14:00: sosta pranzo Agugliaro (km 37) (informazioni importo al momento dell’iscrizione o al sacco)

15:00-15:40: sosta Pojana Maggiore (km 49)

16:45: arrivo Montagnana (km 60)

17:30: ripartenza da Montagnana

18:45: fermata a Verona per scarico primo gruppo

19.30: circa arrivo a Vicenza

Accompagnatori: Galla Marco – Alessandro Iannelli – Benoni Anna cell.3471321856

Iscrizioni ed informazioni: da giovedì 22/9 a venerdì 7/10 presso la sede di FIAB Vicenza (aperta giovedì 19.00-21.00, sabato 09.30-11.90), oppure info@fiabvicenza.it o segreteria cell.3273462262 ore serali

Quota: pullman a/r con trasporto bici 23€ compresa assicurazione. Pranzo con formula proposta 8€ (pasta abbondante, pane, acqua, caffè) da confermare in fase di iscrizione

Raccomandazioni: ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d’emergenza in caso di forature. Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.