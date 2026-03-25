Feste di Pasqua, a Vicenza torna il tradizionale Luna Park

Anche quest’anno, nelle vacanze di Pasqua, Vicenza torna ad ospitare il Luna Park, il tradizionale allestimento di attrazioni che da sempre vivacizzano i giorni di festa e divertono grandi e bambini. E con l’occasione, parte degli operatori del mercato del giovedì saranno spostati verso l’esedra di viale Eretenio.Sono partite in questi giorni, infatti, le procedure amministrative per definire la composizione del parco divertimenti che garantiranno una buona varietà di attrazioni.Il Luna Park sarà attivo da venerdì 27 marzo a domenica 19 aprile a Campo Marzo, nella stessa area che ospita anche il Luna Park di settembre. L’inaugurazione sarà sabato 28 marzo a partire dalle 16 con animazione per bambini e promozioni per l’ingresso alle attrazioni.A disposizione del pubblico, fino a una 30 attrazioni di varie dimensioni e tipologie per far divertire gli avventori di tutte le età. Saranno presenti anche rivenditori di cibo e dolci per delle pause di convivialità.Per agevolare la convivenza a Campo Marzo del Luna park di Pasqua e del mercato del giovedì di viale Roma, nei giorni 26 marzo, 2, 9 e 16 aprile gli operatori commerciali saranno spostati da viale Dalmazia verso l’esedra di viale Eretenio.